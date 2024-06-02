 В Туркменистане прошло заседание Совета старейшин Благотворительного Фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова

Фото: turkmenistan.gov.tm

1 июня состоялось очередное заседание Совета старейшин при Благотворительном фонде по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В мероприятии участвовали вице-президент Фонда и члены Совета, представляющие все регионы страны, сообщает TDH.

Повестка дня включала обсуждение деятельности Фонда за первую половину 2024 года, работы Совета старейшин и других ключевых вопросов.

Выступающие подчеркнули, что в Туркменистане уделяется особое внимание всесторонней поддержке детей. Эта традиция, уходящая корнями в глубь веков, успешно продолжается и сегодня.

Благотворительный фонд, созданный для поддержки молодого поколения и восстановления здоровья детей, нуждающихся в опеке, постоянно расширяет сферу своей деятельности.

На заседании отметили рост международного престижа Фонда. Доказательством этого служит недавно проведенный форум, посвященный гуманитарным инициативам Национального Лидера туркменского народа, где Фонду вручили сертификат за вклад в помощь нуждающимся детям и реализацию основного принципа Повестки дня на период до 2030 года «никто не останется позади».

Также были детально рассмотрены меры, реализуемые в регионах. Представители всех велаятов предоставили подробную информацию о проводимой на местах работе.