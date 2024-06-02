 В городе Туркменбаши вновь открыл двери обновленный парк развлечений

Фото: МИЦ

Сегодня в городе Туркменбаши состоялось торжественное открытие парка развлечений, который в течение двух лет находился на реконструкции.

Как сообщает МИЦ, событие стало долгожданным для местных жителей.

Парк занимает территорию в 2,7 гектаров. Здесь размещено более 30 аттракционов, таких как: весёлые горки, катамараны, карусели, детский автодром и многое другое.

Для маленьких посетителей предусмотрены игровые площадки и надувной батут. В закрытом помещении работают около 60 игровых автоматов.

Билет на аттракцион стоит 1 манат.

На всей территории парка установлены беседки и скамейки для отдыха, построены кафе и небольшой летний амфитеатр на берегу моря.

В честь праздника в парке прошли музыкальные мероприятия, конкурс рисования среди детей и разнообразные спортивные соревнования.

Открытие парка создало около 80 новых рабочих мест, отмечает источник.