Всемирная организация по охране здоровья животных избрала нового гендиректора

Делегация Туркменистана приняла участие в 91-й Генеральной сессии Ассамблеи представителей Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH), проходивший в Париже с 26 по 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе сессии сменился генеральный директор организации. Эту должность в период 2024-2029 годы будет занимать главный ветеринарный врач и представитель Франции в WOAH Эммануэль Субейран. Выбор нового руководителя проходил путем тайного голосования – по одному голосу от страны.

В WOAH выразили надежду, что под руководством нового гендиректора организация сможет продолжить работу по «созданию более безопасного и здорового будущего как для животных, так и для людей».

Среди ключевых задач нового руководства обозначены:

Борьба с зоонозными заболеваниями, в том числе с птичьим гриппом, который, по последним данным, может передаваться от птиц коровам и людям.

Разработка мер по устойчивому животноводству.

Укрепление международного сотрудничества в области охраны здоровья животных.

Стоит отметить, что 2024 год знаменует собой 100-летний юбилей WOAH. За этот период организация проделала огромную работу по борьбе с различными заболеваниями животных, что стало важным фактором для обеспечения продовольственной безопасности и здоровья людей во всем мире.