5 июня состоится конференция «Туркменистан — край экологического благополучия»

В честь Всемирного дня окружающей среды 5 июня в Туркменистане состоится научно-практическая конференция под названием «Туркменистан — край экологического благополучия». Об этом сообщил вице-премьер Т. Атахаллыев на заседании Правительства в пятницу.

В конференции примут участие представители агропромышленного комплекса, Меджлиса Туркменистана, международных и региональных организаций, общественных организаций страны, а также ученые, преподаватели и студенты.

Зарубежные специалисты смогут присоединиться к форуму в онлайн-режиме.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил ответственным лицам обеспечить высокий уровень проведения конференции, посвященной вопросам охраны окружающей среды.

Ожидается, что на конференции будут обсуждены актуальные вопросы в области экологии, достижения Туркменистана в этой сфере, а также перспективы дальнейшего развития.