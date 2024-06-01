107 молодых ученых из почти 1700 стали победителями научного конкурса

В Туркменистане завершился научный конкурс среди молодежи. Как сообщил на заседании Правительства вице-премьер Н. Аманнепесов, отличиться по итогам конкурса смогли 107 молодых ученых страны.

Ежегодный конкурс проводится Академией наук Туркменистана и Центральным Советом Молодежной организации имени Махтумкули по случаю Дня науки. В этом году в нем приняли участие 1670 молодых людей, 107 из которых были отмечены в 6 номинациях.

Президент Сердар Бердымухамедов, одобрив итоги конкурса и поручил наградить победителей ценными подарками.