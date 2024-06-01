Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить бесперебойную работу транспорта в летний сезон
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании Правительства 31 мая поручил обеспечить бесперебойную работу всех видов транспорта в летний сезон.
В связи с ростом числа граждан, отдыхающих в санаториях и оздоровительных центрах страны, необходимо увеличить количество транспортных рейсов. Особое внимание поручено уделить соблюдению правил эксплуатации транспорта.
Агентство транспорта и коммуникаций уже предприняло ряд мер:
- Türkmendemirýollary: Обеспечивает качественное обслуживание пассажиров.
- Türkmenawtoulaglary: Организованы регулярные автобусные рейсы в Авазу, Багабат, Арчман, Моллагара, Фарап и Байрамалы.
- Türkmenhowaýollary: Международные аэропорты обеспечены наземной техникой, открыты новые рейсы Мары – Туркменбаши – Мары и Туркменабат – Туркменбаши – Туркменабат.
- Türkmendeňizderýaýollary: Проведены работы по подготовке судов к сезону.
- Türkmenaragatnaşyk: Обеспечена бесперебойная работа коммуникаций.
Президент подчеркнул важность слаженной работы всех служб для обеспечения комфортного отдыха граждан.