Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить бесперебойную работу транспорта в летний сезон

Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить бесперебойную работу транспорта в летний сезон

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании Правительства 31 мая поручил обеспечить бесперебойную работу всех видов транспорта в летний сезон.

В связи с ростом числа граждан, отдыхающих в санаториях и оздоровительных центрах страны, необходимо увеличить количество транспортных рейсов. Особое внимание поручено уделить соблюдению правил эксплуатации транспорта.
Агентство транспорта и коммуникаций уже предприняло ряд мер:

  • Türkmendemirýollary: Обеспечивает качественное обслуживание пассажиров.
  • Türkmenawtoulaglary: Организованы регулярные автобусные рейсы в Авазу, Багабат, Арчман, Моллагара, Фарап и Байрамалы.
  • Türkmenhowaýollary: Международные аэропорты обеспечены наземной техникой, открыты новые рейсы Мары – Туркменбаши – Мары и Туркменабат – Туркменбаши – Туркменабат.
  • Türkmendeňizderýaýollary: Проведены работы по подготовке судов к сезону.
  • Türkmenaragatnaşyk: Обеспечена бесперебойная работа коммуникаций.

Президент подчеркнул важность слаженной работы всех служб для обеспечения комфортного отдыха граждан.