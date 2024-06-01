Сердар Бердымухамедов одобрил план по модернизации электроэнергетики

31 мая на заседании Кабинета министров Туркменистана вице-премьер Б. Аннамаммедов доложил главе государства о мерах по укреплению материально-технической базы электроэнергетической отрасли.

Как было отмечено, благодаря усилиям президента Сердара Бердымухамедова в стране строятся новые газотурбинные и комбинированные электростанции, трансформаторные подстанции и линии электропередачи, модернизируется существующая инфраструктура.

В целях обеспечения бесперебойной работы этих объектов и проведения необходимых ремонтных работ вице-премьер представил на рассмотрение президента соответствующее предложение.

Ознакомившись с докладом, глава государства подчеркнул важность бесперебойного функционирования электростанций, подстанций и

линий электропередачи для надежного и стабильного энергоснабжения потребителей.ŞВ связи с этим Сердар Бердымухамедов поддержал предложение по укреплению материально-технической базы электроэнергетической отрасли и дал вице-премьеру конкретные поручения по этому вопросу.