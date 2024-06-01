 Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Международным днём защиты детей

Сегодня отмечается Международный день защиты детей. По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлением к гражданам страны.

«От всей души поздравляю с Международным днём защиты детей! Сама знаменательная дата – это своего рода праздник дружбы и мира, поэтому уверен, что приуроченные к нему торжества в нашей независимой нейтральной Родине – крае счастливого детства, где сбываются самые светлые мечты и достигаются грандиозные цели, оставят у детей – очаровательных цветов нашей жизни – приятные воспоминания!», — говорится в послании.

Каждый день нынешнего года, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги», полон ярких событий. Насыщенные по содержанию торжества по случаю Международного дня защиты детей проходят, как и прежде, по всей стране, в том числе в городах Ашхабад и Аркадаг.

«Праздничные мероприятия пронизаны национальным колоритом, духом единства и сплочённости. Торжественно начинается и сезон летних каникул в детских оздоровительных центрах, расположенных в утопающем зеленью Гёкдере, знаменитой на весь мир Национальной туристической зоне «Аваза» и в регионах нашей страны», — отметил Президент.

Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова также проводится большая работа в целях гармоничного духовного и физического развития и воспитания детей и подростков, оставшихся без родителей или опеки лиц, их заменяющих. И такая деятельность Фонда – наглядное свидетельство торжества идеалов гуманизма, присущих нашему обществу. При содействии Фонда в Ашхабаде состоится Детский теннисный фестиваль.

Особое внимание уделяется и строительству современных детских садов, общеобразовательных школ, физкультурно-оздоровительных и развлекательных комплексов, создавая тем самым благоприятную среду для воспитания счастливых ребят с широким кругозором и высокими нравственными ориентирами, подчеркивается в послании.

«И пусть в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства не смолкает весёлый смех любимых детей – очаровательных цветов нашей жизни!», — заключил глава государства, пожелав детям страны крепкого здоровья, долголетия и счастливой жизни, сообщает ТДХ.