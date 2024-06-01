 Обсуждены вопросы по аккредитации Аппарата Омбудсмена Туркменистана в ГАНПЗУ

В ходе онлайн-встречи, прошедшей 27 мая, Омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова и Секретариат Подкомитета по аккредитации в Глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ) обсудили вопросы аккредитации Аппарата Омбудсмена Туркменистана в ГАНПЗУ.

Также рассматривались вопросы содействия дальнейшему укреплению институционального потенциала Аппарата Омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами.

Для достижения цели аккредитации в ГАНПЗУ Аппарат Омбудсмена Туркменистана тесно сотрудничает с рядом международных партнеров, в том числе с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Согласно Стратегическому плану на 2024-2028 годы, перед Аппаратом Омбудсмена Туркменистана стоит задача подготовить и подать заявку в ГАНПЗУ на аккредитацию при поддержке Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащитных учреждений (АТФ), структурных подразделений ООН и других партнеров, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».