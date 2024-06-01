 Индия стремится укрепить экономические связи с Туркменистаном

29 мая состоялась виртуальная встреча между представителями индийского бизнеса и Посольством Индии в Ашхабаде, организованная Федерацией торговых палат Индии (FICCI). Цель мероприятия – обсудить возможности для расширения двусторонней торговли и инвестиций между Индией и Туркменистаном.

В вебинаре приняли участие более 30 топ-менеджеров, высокопоставленных представителей компаний и предпринимателей из Индии, представляющих такие секторы, как горнодобывающая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, логистика, банковское дело и строительство, сообщает индийское диппредставительство в Ашхабаде.

Посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат подчеркнула привлекательность туркменского рынка для индийских инвесторов. – Индия имеет естественное преимущество для взаимодействия со странами СНГ, благодаря их открытости к сотрудничеству в сфере бизнеса и торговли, – заявила она.

Для облегчения контактов между бизнесменами двух стран Посольство Индии призывает туркменские предприятия зарегистрироваться на портале B2B FICCI ( https://b2b.ficci.in/register-with-us.php ).

Эта инициатива, как ожидается, даст новый импульс экономическому сотрудничеству между Индией и Туркменистаном.