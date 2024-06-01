В Туркменистане разрабатывается проект Государственного бюджета на 2025 год

Сегодня на заседании правительства Туркменистана был дан старт работе над проектом Государственного бюджета страны на 2025 год.

Как сообщил вице-премьер Х. Гельдимырадов, проект будет ориентирован на сохранение макроэкономической стабильности, обеспечение динамичного развития отраслей экономики, модернизацию производств, создание благоприятной деловой среды и повышение уровня жизни населения.

Для слаженной работы над проектом бюджета определены порядок и сроки подготовки необходимых отчетов и данных от министерств, ведомств и хякимликов.

Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув важность комплексного подхода к бюджетному планированию, подписал Постановление «О составлении Государственного бюджета Туркменистана на 2025 год» и направил его вице-премьеру в электронном виде, дав ряд конкретных поручений.