В Туркменистане повышена госзакупочная цена на рис

Начиная с урожая 2024 года, государственная закупочная цена на рис в Туркменистане будет повышена. Соответствующее Постановление подписал Президент Туркменистана.

Также, согласно документу, Министерству сельского хозяйства, государственному объединению «Туркменгаллаэнумлери», хякимам Дашогузского и Лебапского велаятов поручено обеспечить производство высокого урожая риса в соответствующих районах этих велаятов.

Как было сказано, данный документ принят в целях продолжения реформ в агропромышленном комплексе страны, увеличения объемов производимой сельхозпродукции и повышения мотивации наших фермеров к производству высокого урожая риса.