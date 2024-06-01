В Туркменистане определены даты начала сбора урожая пшеницы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании правительства объявил даты начала сбора урожая пшеницы в 2024 году.

В Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах работы стартуют 7 июня, а в Балканском и Дашогузском – 14 июня.

Глава государства обратился к уважаемым старейшинам с просьбой благословить хлебоуборочную страду.

Вице-премьер Т. Атахаллыев доложил, что на данный момент ведутся активные работы по подготовке к уборке пшеницы. Цель – быстро собрать весь урожай без потерь.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность слаженной организации всех работ и проведения жатвы в соответствии с установленными требованиями.