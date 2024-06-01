В Туркменистане выбрали лучшего студента года

Студент Туркменского государственного университета имени Махтумкули Хошгелди Пайзыев одержал победу в Государственном конкурсе «Студент года – 2024». Об этом сообщают в самом вузе.

31 мая завершился финал престижного образовательного конкурса, где Пайзыев, студент 3 курса факультета туркменского языка и литературы, превзошел других участников, продемонстрировав глубокие знания, творческие способности и активную жизненную позицию.

Победитель продемонстрировал отличную успеваемость, достижения в научной и творческой деятельности, победы в олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях, набрав большее количество баллов.

В финале Хошгелди успешно прошел испытание, ответив на вопросы по обществоведению, туркменскому и английскому языкам, компьютерной грамотности. Кроме того, студенты соревновались в творческих выступлениях: короткие сценки, художественное чтение, вокальные номера, танцы – всё в соответствии с выбранными направлениями.В вузе отметили, что Пайзыеву не впервой стоять на пьедестале почета. Ранее он уже становился победителем многих научных, творческих конкурсов и международных олимпиад.