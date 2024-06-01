 В западном регионе Туркменистана открылся центр отдыха для детей

Накануне Международного дня защиты детей в этрапе Махтумкули состоялась церемония ввода в строй нового современного детского центра отдыха «Аркадаглы несиллер», сообщает ТДХ.

Как известно, по результатам ежегодно проводимого традиционного конкурса этрап Махтумкули Балканского велаята стал победителем 2022 года и в соответствии с Распоряжением Президента Сердара Бердымухамедова награждён денежной премией в размере 1 миллиона долларов США.

На эти средства построен и оснащен развлекательный центр для детей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутаты Меджлиса Туркменистана, члены велаятского халк маслахаты, представители велаятского и городского хякимликов, общественных организаций, почтенные старейшины, жители этрапа.

Центр отдыха возведён в соответствии с современными требования­ми и представляет собой такой популярный формат, как семейный досуг. На территории Центра ком­пактно разместились разнообразные аттракционы, зал игровых автоматов, кафе, магазин детских игрушек и другие. Для посетителей установлены удобные беседки и скамейки, утопающие в зелени и цветах.

Отличившимся строителям объекта от имени Президента Туркменистана были вручены памятные подарки.

Творческие коллективы подготовили для гостей праздничную программу. Яркие краски добавили выступления бахши-сазандаров.

Напомним, что хякимлик Балканского велаята приступил к строительству детского развлекательного центра в этрапе Махтумкули в 2023 году.