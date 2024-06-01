Аркадаг впервые примет Неделю культуры: готовится насыщенная программа

В этому году город Аркадаг примет дебютную для себя Неделю культуры. Впервые в истории города Аркадаг состоится Неделя культуры. Об этом на заседании Правительства сообщила вице-премьер Мяхриджемал Маммедова.

Программа Недели будет насыщенной и разнообразной. Она включает в себя выставки, концерты, театральные представления, ремесленные мастер-классы и другие мероприятия.

Президент Сердар Бердымухамедов поручил приурочить эту культурную акцию ко Дню поэзии Махтумкули провести Неделю культуры на высоком уровне, подчеркнув важность сохранения и популяризации национального наследия.

Вице-премьеру также были даны указания по дальнейшему развитию культуры в стране.