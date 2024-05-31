Утверждена Инструкция о порядке оформления и выдачи паспортов гражданам Туркменистана

В Туркменистане утверждена Инструкция о порядке оформления и выдачи паспортов гражданам страны, а также правила пользования ими. Соответствующий документ подписан министром внутренних дел страны и 23 мая зарегистрирован Министерством юстиций Туркменистана.

Инструкция регулирует порядок оформления, выдачи, замены и переоформления паспортов, а также включает информацию о предоставлении соответствующей возрасту фотографии владельца.

Организация и руководство паспортными подразделениями осуществляется Управлением паспортизации и учета населения МВД Туркменистана. На местах эти функции выполняют Отделы паспортизации и регистрации населения управления полиции.

В Инструкции также уточняется, какую информацию необходимо указать в паспорте.

В Инструкции подробно описаны требования к содержанию паспорта, а также правила его использования. Документ содержит информацию о:

·Порядке оформления и выдачи паспорта.

·Порядке замены, переоформления и предоставления фотографии, соответствующей возрасту владельца.

·Порядке регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства.

·Правилах пользования паспортом.

·Временном изъятии и возврате паспорта.

Полный текст инструкции доступен по этой ссылке.