Утверждена Инструкция о порядке оформления и выдачи паспортов гражданам Туркменистана
В Туркменистане утверждена Инструкция о порядке оформления и выдачи паспортов гражданам страны, а также правила пользования ими. Соответствующий документ подписан министром внутренних дел страны и 23 мая зарегистрирован Министерством юстиций Туркменистана.
Инструкция регулирует порядок оформления, выдачи, замены и переоформления паспортов, а также включает информацию о предоставлении соответствующей возрасту фотографии владельца.
Организация и руководство паспортными подразделениями осуществляется Управлением паспортизации и учета населения МВД Туркменистана. На местах эти функции выполняют Отделы паспортизации и регистрации населения управления полиции.
В Инструкции также уточняется, какую информацию необходимо указать в паспорте.
В Инструкции подробно описаны требования к содержанию паспорта, а также правила его использования. Документ содержит информацию о:
- ·Порядке оформления и выдачи паспорта.
- ·Порядке замены, переоформления и предоставления фотографии, соответствующей возрасту владельца.
- ·Порядке регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства.
- ·Правилах пользования паспортом.
- ·Временном изъятии и возврате паспорта.
Полный текст инструкции доступен по этой ссылке.