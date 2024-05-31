Туркменский самбист Овежелдиев победил на Гран-при в Улан-Удэ

В Улан-Удэ (Республика Бурятия, Россия) завершился Гран-при по боевому самбо, который прошел по новым правилам Лиги боевого самбо. В весовой категории до 88 кг победу одержал туркменистанец Сувхан Овежелдиев, одолевший в финале россиянина Ивана Интюхова.

Лига боевого самбо была создана в феврале 2020 года с целью популяризации этого вида спорта и поддержки профессиональных самбистов. Ключевой особенностью Гран-при в Улан-Удэ стало проведение турнира без предварительных встреч – спортсмены сразу выходили на финальные поединки в своих весовых категориях.

В соревнованиях приняли участие борцы из России, Монголии, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Победители были награждены денежными призами в размере 100 тысяч рублей и чемпионскими поясами.