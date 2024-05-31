Туркменские тхэквондисты завоевали 37 медалей на турнире «Balt Cup-2024» в Эстонии

Туркменские спортсмены успешно выступили на международном турнире по тхэквондо ITF «Balt Cup-2024». В соревнованиях, которые прошли в столице Эстонии, они завоевали 20 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей, сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В турнире приняли участие около 500 атлетов из 8 стран. Сборная Туркменистана была представлена 25 спортсменами.

Напомним, это далеко не первый успех туркменских тхэквондистов ITF в этом году. В марте на международном турнире в Куала-Лумпуре (Малайзия) они завоевали 34 медали (19 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых).