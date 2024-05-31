 Туркменские предприниматели приглашаются на бизнес-миссию в Астану и Алматы

С 24 по 27 июня 2024 года Дипломатический клуб «Астана» организует бизнес-миссию для туркменских предпринимателей в Казахстан. Цель миссии — знакомство с деловым и инвестиционным потенциалом Астаны и Алматы, установление прямых контактов между бизнесменами двух стран, поиск новых партнеров и заключение взаимовыгодных контрактов, сообщает newscentralasia.net.

В рамках бизнес-миссии запланированы:

Встречи с представителями госорганов и казахстанскими бизнесменами

Посещение промышленных предприятий

Другие деловые мероприятия

Дополнительную информацию для участия можно получить по телефону: +993 62 60 68 85.