Туркменские предприниматели приглашаются на бизнес-миссию в Астану и Алматы
С 24 по 27 июня 2024 года Дипломатический клуб «Астана» организует бизнес-миссию для туркменских предпринимателей в Казахстан. Цель миссии — знакомство с деловым и инвестиционным потенциалом Астаны и Алматы, установление прямых контактов между бизнесменами двух стран, поиск новых партнеров и заключение взаимовыгодных контрактов, сообщает newscentralasia.net.
В рамках бизнес-миссии запланированы:
- Встречи с представителями госорганов и казахстанскими бизнесменами
- Посещение промышленных предприятий
- Другие деловые мероприятия
Дополнительную информацию для участия можно получить по телефону: +993 62 60 68 85.