 Туркменистан и Шри-Ланка обсудили вопросы расширения сотрудничества

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В формате видеоконференции состоялись межмидовские политические консультации между Туркменистаном и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка. Стороны обсудили актуальное состояние двусторонних отношений в различных сферах и наметили приоритеты дальнейшего взаимодействия, передает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе консультаций дипломаты отметили наличие значительного потенциала для углубления сотрудничества в таких областях, как нефтегазовый и химический сектора, транспортная логистика, текстильная промышленность, туризм и образование. Рассматривались перспективы обмена визитами на различных уровнях и активизации межпарламентских связей.

Особое внимание было уделено совершенствованию договорно-правовой базы двустороннего партнерства. Участники консультаций подчеркнули важность регулярных межмидовских политических консультаций, налаживания тесных контактов между торгово-промышленными палатами двух стран и проведения деловых форумов с участием бизнес-кругов Туркменистана и Шри-Ланки для активизации экономических связей.