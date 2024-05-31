Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Республики Хорватия

Президент Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу и всему народу страны по случаю национального праздника Республики Хорватия – Дня государства.

Пользуясь этой возможностью, глава государства выразил Президенту Зорану Милановичу искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Республики Хорватия – мира, дальнейшего прогресса и процветания.