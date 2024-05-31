 Дети и молодежь Киева познакомились с культурными ценностями туркменского народа

Выставка фотографий, книг и национальной одежды под названием «Культурные ценности туркменского народа» работала в Национальной библиотеке Украины с 23 по 30 мая.

Выставка была адресована детской и молодежной аудитории и организована Посольством Туркменистана в Украине в честь празднования 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, сообщает МИД Туркменистана.

Для учеников восьми общеобразовательных и специализированных школ и лицеев города Киева, а также для студентов, обучающихся журналистике, были проведены групповые экскурсии.

В ходе экскурсий рассказывалось об археологических памятниках Туркменистана, находящихся на исторической трассе Великий Шелковый путь: городах Древний Мерв, Куняургенч, крепостях Древней Нисы, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На книжных стендах ребята могли познакомиться со сборниками поэзии Махтумкули Фраги, переведенными на украинский и другие языки, книгами о выдающемся туркменском мыслителе, среди которых сборник «Магтимгули Пираги. 300 рокiв 3 дня народження. Одкровення». Здесь также было представлено уникальное издание – поэтический сборник «Кобзарь» Тараса Шевченко на туркменском языке.

На выставке также были представлены книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь — опора Родины» и многочисленные произведения Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, переведенные на украинский язык, а также много другой интересной литературы, отмечает источник.