Гурбангулы Бердымухамедов обсудил работу Благотворительного фонда

В рамках рабочей поездки в город Аркадаг председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание в штаб-квартире Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

На совещании было отмечено, что за счет средств фонда в многопрофильных больницах велаятов установлено самое современное медицинское оборудование. Работа в этом направлении продолжается.

Генеральный директор Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова М.Окузова доложила о проводимой работе по укреплению здоровья детей.

Глава Халк Маслахаты подчеркнул важность развития деятельности фонда, активизации международного сотрудничества в этой сфере. Он дал ряд конкретных поручений соответствующим руководителям.