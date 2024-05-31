Гурбангулы Бердымухамедов внес коррективы в проекты строительства Аркадага

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил город Аркадаг, где ознакомился с проектами объектов различного назначения, запланированных к возведению в ходе второго этапа строительства нового города.

В числе рассмотренных Гурбангулы Бердымухамедовым проектов: оформление детского парка, сквера «Saglyk» (включая скульптуры, которые будут в них установлены), ремонт улиц между монументами Акхан и Полатлы, схема участков для обхода трассы Ашгабат-Гёкдепе, образцы декора зданий, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, чертежи разделения музея на участки и расположения медицинского кластера.

Национальный лидер туркменского народа сделал ряд замечаний и внес соответствующие коррективы в проекты, подчеркнув важность создания комфортной и современной городской среды.

Председатель Халк Маслахаты также изучил образцы декоративной отделки зданий, которые будут использоваться при строительстве.