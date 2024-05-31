ГТЭУ Украины готов принять абитуриентов из Туркменистана

Посол Туркменистана в Киеве Тойлы Атаев посетил Государственный торгово-экономический университет Украины по приглашению ректора вуза, сообщила пресс-служба туркменского дипведомства.

В ходе встречи посла Туркменистана Тойлы Атаева с руководством университета, сотрудниками по международному сотрудничеству и вице-президентом Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) стороны обсудили перспективы налаживания научно-образовательного и гуманитарного партнерства, возможности установления прямых контактов между украинским и туркменскими вузами для обмена профессиональным опытом.

Ректор Анатолий Мазараки рассказал о международных достижениях университета и сообщил, что в вузе обучаются иностранные студенты из 13 стран, для которых созданы все необходимые условия для обучения и творческого роста.

Университет готовит специалистов в области торговли, экономики, менеджмента, ресторанно-гостиничного и туристического бизнеса, информационных технологий и других отраслей.

В этой связи ректор выразил высокую заинтересованность и готовность университета осуществлять подготовку квалифицированных специалистов из числа абитуриентов Туркменистана.

После продуктивной встречи для туркменской делегации была проведена экскурсия по кампусу и ознакомление с материально-технической базой университета.