 Туркменская делегация изучил возможности сотрудничества с вузом США в области коневодства

Делегация Международной академии коневодства имени Аба Аннаева из Туркменистана посетила город Уилмор в штате Кентукки, США, с целью налаживания сотрудничества с Университетом Эсбери в области коневодства.

В состав делегации вошли посол Мерет Оразов, проректор Сейитмырат Атаев, а также коневод и тренер Аман Башимов. Они провели переговоры с руководством Университета Эсбери, включая президента Кевина Брауна, проректора Шерри Пауэрс, директора программы по конному спорту Гарольда Рейнуотера и других сотрудников.

На встречах обсуждалось потенциальное сотрудничество в области коневодства, разработка меморандума о взаимопонимании, обмен учебными планами, стажировки, совместные исследования и повышение квалификации. Туркменская сторона представила презентацию о своей академии и достижениях в коневодстве.

Посол Мерет Оразов предоставил содержательный обзор государственной политики Туркменистана, направленной на дальнейшее развитие коневодческой отрасли, сохранение и продвижение прославленной породы ахалтекинских коней и подготовку профессионалов в этой области.

Проректор Сейитмырат Атаев представил подробный обзор недавно открытой Международной академии коневодства имени Аба Аннаева в городе Аркадаг, подчеркнув её современные возможности и образовательный подход. Аман Башимов поделился достижениями национальной группы по конным играм «Галкыныш», известной своими успехами на международной арене.

Делегация посетила конный центр Университета Эсбери, а также Кентуккийский парк лошадей и Музей американского сэддлебредского коня. Визит завершился с обоюдным стремлением к дальнейшему партнерству между двумя учреждениями в сфере коневодства. Туркменская делегация также пригласила руководство американского вуза посетить Туркменистан.