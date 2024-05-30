Проект студента из Туркменистана завоевал «золото» на выставке инноваций в Лондоне
Полат Байрамов, студент Туркменского государственного института экономики и управления завоевал «золото» конкурса проектов в рамках Международной всемирной студенческой выставки инноваций iWISE-2024 в Лондоне.
Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», конкурс был организован по трём основным направлениям: искусство, талант и STEM.
Полат получил золотую медаль за свой проект «Обучение детей счёту с помощью искусственного интеллекта». Его презентация была проведена в онлайн-формате, по окончанию которой студент ответил на все вопросы членов жюри.
Участники, завоевавшие медали в онлайн-туре конкурса, приглашены на финал, который состоится в очном формате в Лондоне.
Для участников финала будут организованы выездные экскурсии в самые известные университеты Великобритании.
Международная всемирная студенческая выставка инноваций является совместной инициативой компаний Великобритании в сфере образования Oscar Education Ltd UK и Университета University of Surrey.