 Проект студента из Туркменистана завоевал «золото» на выставке инноваций в Лондоне

Фото: газета НТ

Полат Байрамов, студент Туркменского государственного института экономики и управления завоевал «золото» конкурса проектов в рамках Международной всемирной студенческой выставки инноваций iWISE-2024 в Лондоне.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», конкурс был организован по трём основным направлениям: искусство, талант и STEM.

Полат получил золотую медаль за свой проект «Обучение детей счёту с помощью искусственного интеллекта». Его презентация была проведена в онлайн-формате, по окончанию которой студент ответил на все вопросы членов жюри.

Участники, завоевавшие медали в онлайн-туре конкурса, приглашены на финал, который состоится в очном формате в Лондоне.

Для участников финала будут организованы выездные экскурсии в самые известные университеты Великобритании.

Международная всемирная студенческая выставка инноваций является совместной инициативой компаний Великобритании в сфере образования Oscar Education Ltd UK и Университета University of Surrey.