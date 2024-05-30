 Консул в РФ Гадам Иламанов рассказал о традиционных семейных ценностях Туркменистана

Консул Туркменистана в Астраханской области Российской Федерации Гадам Иламанов принял участие в Международной конференции «Семья как традиционная ценность современной России и стран Прикаспия», которая проходила в рамках Каспийского научно-образовательного конгресса.

Как сообщается на сайте Астраханского государственного университета, на площадке форума обсуждались вопросы создания условий для социально устойчивого развития российской семьи, формирование кадрового потенциала в области демографии и многие другие темы.

Консул Гадам Иламанов рассказал участникам о традиционных семейных ценностях Туркменистана. В частности, посол отметил тот факт, что Туркменистан, как и другие страны Прикаспийского региона, придаёт особое значение традиционным семейным ценностям, в основе которых лежит уважение семьи.

«У нас на постоянной основе проводятся широкомасштабные программы по укреплению института брака и поддержке многодетных семей, а также создаются условия для развития детей. Особое внимание уделяется воспитанию детей в духе патриотизма и уважения к традиционным ценностям. В Туркменистане и в странах Прикаспийского региона особенно важно сохранять и развивать традиционные семейные ценности, чтобы обеспечить устойчивое будущее региона», — отметил дипломат.