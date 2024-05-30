Компании Туркменистана приглашают принять участие в тренинговой программе по рекрутингу
Проект USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA) приглашает к сотрудничеству руководителей и представителей компаний, заинтересованных в участии в качестве работодателей в тренинговой программе по рекрутингу.
Тренинговая программа нацелена на подготовку молодых специалистов по поиску и подбору кадров в различных областях. В ходе обучения участники освоят профессию рекрутера, изучат передовые методы поиска талантов, теорию организации управления персоналом, а также навыки эффективного использования современных технологий и искусственного интеллекта для создания и развития HR-бренда компании на рынке труда.
Представители компаний-работодателей смогут презентовать свои компании участникам программы и провести собеседования с участниками с целью дальнейшего предложения о трудоустройстве или стажировке.
Тренинговая программа по рекрутингу продлится до 14 июня.
Контакты для справок:
- Тел.: (+993 62) 61-55-53;
- Email: nuranagurba@gmail.com.