 Компании Туркменистана приглашают принять участие в тренинговой программе по рекрутингу

Проект USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA) приглашает к сотрудничеству руководителей и представителей компаний, заинтересованных в участии в качестве работодателей в тренинговой программе по рекрутингу.

Тренинговая программа нацелена на подготовку молодых специалистов по поиску и подбору кадров в различных областях. В ходе обучения участники освоят профессию рекрутера, изучат передовые методы поиска талантов, теорию организации управления персоналом, а также навыки эффективного использования современных технологий и искусственного интеллекта для создания и развития HR-бренда компании на рынке труда.

Представители компаний-работодателей смогут презентовать свои компании участникам программы и провести собеседования с участниками с целью дальнейшего предложения о трудоустройстве или стажировке.

Тренинговая программа по рекрутингу продлится до 14 июня.

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