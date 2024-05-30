 Делегация Туркменистана участвует в 77-й сессии ВАЗ в Женеве

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Делегация Туркменистана во главе с министром здравоохранения и медицинской промышленности Мыратом Маммедовым приняла участие в работе 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) в Женеве под девизом «Всё для здоровья, здоровье для всех», передает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе выступления туркменская сторона подчеркнула усилия страны по поддержанию здоровья населения и обеспечению равного доступа к качественному медицинскому обслуживанию для всех граждан.

На повестке дня сессии рассматриваются актуальные вопросы сферы охраны здоровья, включая всеобщий охват услугами здравоохранения, профилактику неинфекционных заболеваний, здоровье матери и ребенка, реализацию Программы действий в области иммунизации до 2030 года, обеспечение эффективной защиты в области здравоохранения при чрезвычайных ситуациях, а также социальные, экономические и экологические аспекты, влияющие на процессы обеспечения охраны здоровья.

Работа 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения продлится до 1 июня 2024 года.