 Делегация Туркменистана изучает опыт Грузии по вступлению в ВТО

В Тбилиси проходит ознакомительный визит туркменской делегации, посвященный изучению передовой практики переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) и продвижению национальной торговой политики. Визит продлится с 27 по 31 мая 2024 года, он организован при содействии Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

В состав делегации Туркменистана вошли представители Министерства финансов и экономики, Министерства юстиции, Центрального банка, Государственной таможенной службы и других ведомств. В ходе визита туркменская сторона провела встречи с коллегами из Министерства экономики и устойчивого развития, Министерства иностранных дел, Налоговой службы и таможенного департамента Грузии.

На встречах обсуждались двусторонние отношения в области экономики и торговли, процесс членства в ВТО, функции и обязательства, связанные со вступлением в эту организацию. Особое внимание было уделено модернизации и упрощению таможенных процедур, а также фискальным реформам в рамках членства в ВТО.

Ознакомительный визит туркменской делегации в Грузию продолжается. Страна изучает опыт партнеров на пути интеграции в глобальную торговую систему.