 В Туркменистане состоялся молодежный велопробег

В Туркменистане с 27 по 29 мая проходил молодежный велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда. В спортивной акции приняли участие более 40 молодых ребят и девушек.

Организаторами велопробега стали Представительство Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения в Туркменистане (ЮНФПА) в сотрудничестве с Государственным комитетом Туркменистана по физической культуре и спорту.

29 мая состоялась церемония награждения участников велогонки, которая стала знаменательным поводом отметить спортивный дух и достижения молодых людей.

Кемал Гошлиев, глава Офиса ЮНФПА в Туркменистане заявил:

«Велопробег не только способствует здоровью, но и зеленой повестке в развитии, а также продвигает участие девушек в физкультуре и спорте. В наше время вопросы равноправия между мужчинами и женщинами становятся все более актуальными. В этом отношении Правительство Туркменистана проявляет значительные усилия, стремясь создать равные возможности для всех граждан, независимо от пола. Спортивная отрасль не остается в стороне от этого процесса. Туркменские спортсменки демонстрируют выдающиеся результаты на мировых соревнованиях, завоевывая золото и серебро для своей страны. Эти достижения являются ярким примером того, как упорный труд и преданность спорту позволяют женщинам достигать высоких результатов. Такие победы не только поднимают престиж спортивной отрасли Туркменистана, но и служат важным символом равноправия между полами. Они демонстрируют, что женщины способны быть успешными и конкурентоспособными в любой области жизни, включая спорт».

Также в этот день организаторы провели викторину и дискуссии на тему гендерного равенства, равных возможностей и роли молодежи в развитии страны с участниками велопробега, сообщается в пресс-релизе ЮНФПА.