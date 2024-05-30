 В Балканском велаяте Туркменистана прошли военно-полевые учения

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В западном регионе Туркменистана состоялись масштабные совместные военно-полевые учения с участием представителей различных родов войск и правоохранительных органов, сообщает TDH.

Основная цель маневров — повышение боевой выучки и отработка слаженных действий военнослужащих в рамках реализации многоплановой военной реформы под руководством Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны генерала армии Сердара Бердымухамедова.

На учениях подразделения Вооруженных Сил, в том числе военно-морские силы, отрабатывали задачи по обезвреживанию диверсионных групп условного противника, отражению воздушных атак и обеспечению территориальной целостности страны с применением новейших цифровых систем управления и беспилотных аппаратов.

Особо отмечены действия спецподразделения Turkmen edermen, которое успешно справилось с поставленными боевыми задачами, продемонстрировав высокую выучку, отвагу и мастерское владение современными вооружениями. На полигоне была развернута выставка боевой техники, включая образцы беспилотников.

Учения в Балканском велаяте являются звеном комплексной программы по укреплению обороноспособности нейтрального Туркменистана и совершенствованию профессионализма военнослужащих, следующих традициям патриотизма и героизма туркменского народа.