 В Ашхабаде состоится концерт в честь Международного дня защиты детей

В честь Международного дня защиты детей в Ашхабаде пройдет концерт с участием Молодежного симфонического оркестра и объединенного детского хора. Мероприятие начнется в 15:00 1 июня во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана.

Концерт организован специально созданным Организационным комитетом, который провел тщательный отбор талантливых детей из художественных, музыкальных и специализированных учебных заведений страны. В отборе участвовали дети из всех регионов Туркменистана, включая города Ашхабад и Аркадаг.

На сцене выступят 110 талантливых молодых музыкантов из Молодежного симфонического оркестра и около 120 участников объединенного детского хора. Вместе с ними также выступят юные певцы и музыканты, которые исполнят известные произведения туркменских и зарубежных композиторов.