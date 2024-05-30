 Больнице восточного региона Туркменистана переданы аппараты для гемодиализа

В Лебапской велаятской многопрофильной больнице прошла торжественная церемония по случаю передачи в дар двух аппаратов для гемодиализа «Диалог+», приобретенных в ФРГ за счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщается в газете «Туркменистан».

Это современное оборудование позволит значительно улучшить качество жизни пациентов с хронической почечной недостаточностью за счет эффективного очищения крови.

На церемонии присутствовали представители Фонда, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, учреждений здравоохранения восточного региона Туркменистана.

На мероприятии также находились родители, чьи дети получили лечение благодаря Фонду.

В районных больницах Керкинского и Даневского этрапов Лебапского велаята также имеется 8 аппаратов для гемодиализа, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Фонд им. Гурбангулы Бердымухамедова передал гемодиализные аппараты больнице Ахалского велаята и научно-клиническому центру в Ашхабаде.