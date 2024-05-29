Центр Технологии Туркменистана предоставляет широкий спектр услуг
Центр Технологии Академии наук Туркменистана является одним из ключевых компонентов инновационных фондов, которые формируют инновационную экономику нашей страны.
Основной задачей Центра технологий является разработка и реализация на высоком уровне научных идей и решений в конкурентных областях нашей страны в области науки и техники. Центр состоит из научно-исследовательских лабораторий, технологических отделов, отделов проектирования и строительства, патентных и информационных отделов и других отделов.
Центральная лаборатория Центра выполняет:
- анализ масел моторных универсальных и для автомобильных карбюраторных двигателей;
- анализа масел моторных для дизелей;
- анализ масел моторных универсальных;
- масел компрессорных;
- масел индустриальных;
- масла компрессорных из сернистой нефти КС-19;
- масла моторного селективной очистки;
- масел нефтяных турбинных с присадками;
- масел трансмиссионных;
- масла трансформаторного селективной очистки;
- масла синтетического Б-3В;
- масла турбинного Тп-22С;
- авиационного топлива.
В Лаборатории технологий синтеза новых веществ осуществляются следующие виды деятельности:
- Выполнение анализа битума нефтяного дорожного;
- Выполнение анализа нефти для нефтеперерабатывающих предприятий;
- Разработка методов получения удобрений для сельского хозяйства;
- Разработка технологий производства смазочных масел;
- Разработка технической документации для химических производств;
В Лаборатория технологий охраны окружающей среды осуществляются следующие виды деятельности:
- Разработка экологического паспорта;
- Разработка нормативных документов для производства;
- Выявление ПДНВ-ов в окружающую среду, разработка технологии очистки выбросов, жидких, газообразных, твердых/ производственных отходов;
- Подготовка рекомендаций и технических решений;
- Разработка экологических чистых удобрений для сельского хозяйства;
- Разработка экологически чистых природоподобных биотехнологий для окружающей среды;
- Разработка технологий, использующих отходы в качестве сырья для новой продукции в производстве;
- Развитие водо- и энергосберегающих экосистем.
Также выполняются следующие анализы:
- Вода и почва;
- Гранулированное серно-бентонитовое удобрение;
- Соляная кислота;
- Раствор гидроксида натрия;
- Гипохлорид натрия;
- Магний хлорид (бишофит);
- Хлорелла суспензия.
Типография Технологического центра предоставляет услуги по печати книг, журналов, брошюр, визиток, открыток, календарей, а также по переплету, ламинированию, фольгированию и перфорации.