Туркменское посольство организовало в США велопробег и футбольный турнир
Посольство Туркменистана в США совместно с Постоянным представительством страны при ООН 25-26 мая 2024 года организовали ряд культурно-спортивных акций.
Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, 25 мая в здании Посольства состоялся литературный вечер, на котором были презентованы книги президента Сердара Бердымухамедова, а также новый сборник стихов Махтумкули Фраги. На мероприятии приняли участие постоянный представитель Туркменистана при ООН А.Атаева и посол Туркменистана в США М.Оразов.
В завершение литературной части вечера состоялся шахматный турнир.
26 мая в Вашингтоне был организован массовый велопробег, организованный в преддверии Всемирного дня велосипеда.
В этот же день в городке Маклин (штат Вирджиния) состоялся футбольный турнир, завершивший программу мероприятий. В матчах участвовали представители туркменской диаспоры, студенты и дипломаты.
Отмечается, что мероприятия были посвящены 300-летию Махтумкули Фраги.