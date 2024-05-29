Туркменское посольство организовало в США велопробег и футбольный турнир

Посольство Туркменистана в США совместно с Постоянным представительством страны при ООН 25-26 мая 2024 года организовали ряд культурно-спортивных акций.

Как сообщает пресс-служба МИД Туркменистана, 25 мая в здании Посольства состоялся литературный вечер, на котором были презентованы книги президента Сердара Бердымухамедова, а также новый сборник стихов Махтумкули Фраги. На мероприятии приняли участие постоянный представитель Туркменистана при ООН А.Атаева и посол Туркменистана в США М.Оразов.

В завершение литературной части вечера состоялся шахматный турнир.

26 мая в Вашингтоне был организован массовый велопробег, организованный в преддверии Всемирного дня велосипеда.

В этот же день в городке Маклин (штат Вирджиния) состоялся футбольный турнир, завершивший программу мероприятий. В матчах участвовали представители туркменской диаспоры, студенты и дипломаты.

Отмечается, что мероприятия были посвящены 300-летию Махтумкули Фраги.