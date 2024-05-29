Туркменский сельхозинститут объявил победителей II Интернет-олимпиады по генетике

Туркменский сельскохозяйственный институт объявил результаты II Интернет-олимпиады по генетике, проведенной среди студентов высших учебных заведений Туркменистана, сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В олимпиаде приняли участие студенты восьми вузов страны, которые демонстрировали свои знания в области генетики, решая тематические вопросы и задачи. Конкурс проводился с целью стимулирования интереса молодежи к изучению генетики и подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли.

Победителями олимпиады стали Гозель Мириева (Туркменский сельхозинститут), Ибраим Гуванчмухаммедов (Туркменский государственный университет имени Махтумкули), Бахаргуль Бердиева (Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огузхана) и Шатлык Текаев (Государственный медицинский университет Туркменистана имени М.Гаррыева).

Кроме того, были определены 8 победителей, занявших вторые места, и 12 победителей, занявших третьи места. Все победители получили дипломы соответствующих степеней от Туркменского сельскохозяйственного института.

Олимпиада по генетике стала платформой для оценки теоретических знаний и практических навыков студентов, а также для выявления талантливых и способных учащихся. Мероприятие также способствовало укреплению взаимодействия между студентами и преподавателями высших учебных заведений в области науки и образования.