Туркменистан готовится к жатве: на рабочем совещании обсудили ход сельхозкампаний

В понедельник президент Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по цифровой системе с участием заместителя председателя Кабинета министров Т. Атахаллыева и хякимов велаятов. На совещании был рассмотрен ход сезонных полевых работ в стране.

Хякимы доложили о темпах сельскохозяйственных кампаний в регионах. Отмечалось, что на хлопковых полях ведутся работы по прореживанию, прополке, подкормке и поливу растений. Ведется подготовка к уборке зерна, а также сбор урожая картофеля и других овощей.

Шелководы-арендаторы успешно выполнили план по сдаче коконов.

Президент поручил хякимам обеспечить уход за хлопчатником в соответствии с агротехническими нормами и держать под контролем подготовку к уборке зерна.

Также прозвучала информация о предпринимаемых мерах для надлежащей организации летних каникул для детей, подготовки к культурно-массовым мероприятиям, посвящённым Международному дню защиты детей и Всемирному дню велосипеда, а также о ходе строительства объектов социального и производственного назначения, сдача в эксплуатацию которых запланирована на текущий год.

Президент Бердымухамедов заострил внимание на задачах, стоящих перед агропромышленным комплексом, и поручил вице-премьеру держать в поле зрения подготовку к уборке зерна и вопросы ухода за хлопчатником.

Глава государства подчеркнул важность текущих сезонных работ и поручил обеспечить надлежащий уход за посевами, а также продолжить работу по защите полей от вредителей.