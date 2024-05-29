Сердар Бердымухамедов поздравил Науседу с переизбранием на пост Президента Литвы

Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления г-ну Гитанасу Науседе в связи с его переизбранием на пост Президента Литовской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, глава государства выразил Президенту Гитанасу Науседе пожелания крепкого здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Литовской Республики – мира, прогресса и процветания.

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа переизбран на второй срок. Науседа занимает пост президента Литвы с июля 2019 года.