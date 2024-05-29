Команда «Туркментелеком» заняла третье место на Международном киберчемпионате

Специалисты «Туркментелекома» заняли третье место на престижном Международном киберчемпионате, проходившем в онлайн-формате в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Как сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век», в этом году чемпионат собрал 40 команд из разных стран, соревнующихся в отражении хакерских атак на моделируемую IT-инфраструктуру.

Команда «Туркментелеком», состоящая из пяти специалистов, продемонстрировала слаженную работу, передовые знания и владение инструментами, успешно справившись с поставленными задачами.

Заняв третье место с 2015 баллами, команда туркменские «айтишники» получили сертификаты на использование продуктов по информационной безопасности от ГК «Солар» и технологических партнёров киберчемпионата, «Кода Безопасности» и «Лаборатории Касперского».

Первые два места в соревнованиях заняли команды из России.

Международный киберчемпионат был организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Ростелекомом.