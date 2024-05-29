Дипломаты Туркменистана и Казахстана сверили часы и наметили планы

27 мая в Астане состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан.

Как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана, глава МИД нашей страны Рашид Мередов и его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу провели конструктивный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки. Особое внимание было уделено реализации ранее достигнутых договоренностей.

Дипломаты подчеркнули важность регулярных контактов на высшем уровне для укрепления долгосрочного сотрудничества.

Была отмечена плодотворная работа в рамках международных и региональных структур, включая ООН, ОИС, ЭКО, СНГ и форматы «ЦА+». Стороны выразили готовность к дальнейшему наращиванию многостороннего взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. Отмечена важность работы Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Стороны договорились усилить взаимодействие в топливно-энергетической, транспортно-логистической и промышленной сферах.

Касаясь вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества, главы МИД двух стран выразили заинтересованность в развитии партнерства в сфере науки, образования, здравоохранения и других областях.

По итогам консультаций стороны подтвердили приверженность традиционным отношениям дружбы, добрососедства и плодотворного партнерства.