Государственный цирк приглашает на представления в честь Дня защиты детей
В честь Международного дня защиты детей Государственный цирк Туркменистана подготовил эксклюзивную программу представлений.
Зрителей ждут головокружительные трюки, а также завораживающие выступления с участием артистов знаменитой национальной конноспортивной группы «Галкыныш».
Представления пройдут 1-2 июня в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе цирка, которая работает с 10:00 до 18:00 (вторник-воскресенье).
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Цирка: sirk.gov.tm
Контактные телефоны:
36-10-95;
36-10-34.
Цирковое представление в честь Дня защиты детей пройдет также в Государственном цирке имени «Гёроглы» в городе Аркадаг.
Зрителям обещают выступления акробатов, гимнастов, канатоходцев, жонглеров, а также артистов национальной конноспортивной группы «Галкыныш».
Шоу состоится 1 июня – в 11:00.
Контактные номера:
57-23-53;
57-23-60;
+99361 44-77-40.