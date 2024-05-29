Государственный цирк приглашает на представления в честь Дня защиты детей

В честь Международного дня защиты детей Государственный цирк Туркменистана подготовил эксклюзивную программу представлений.

Зрителей ждут головокружительные трюки, а также завораживающие выступления с участием артистов знаменитой национальной конноспортивной группы «Галкыныш».

Представления пройдут 1-2 июня в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе цирка, которая работает с 10:00 до 18:00 (вторник-воскресенье).

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Цирка: sirk.gov.tm

Контактные телефоны:

36-10-95;

36-10-34.

Цирковое представление в честь Дня защиты детей пройдет также в Государственном цирке имени «Гёроглы» в городе Аркадаг.

Зрителям обещают выступления акробатов, гимнастов, канатоходцев, жонглеров, а также артистов национальной конноспортивной группы «Галкыныш».

Шоу состоится 1 июня – в 11:00.

Контактные номера:

57-23-53;

57-23-60;

+99361 44-77-40.