В Астане прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с Рашидом Мередовым

27 мая президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, который прибыл с визитом в Астану, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Мередов передал Токаеву приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Стороны с удовлетворением отметили, что отношения между Туркменистаном и Казахстаном вышли на качественно новый уровень, достигнув уровня стратегического партнерства. Подчеркнута особая роль регулярных контактов на высшем уровне в активизации двустороннего сотрудничества.

Было отмечено плодотворное взаимодействие двух стран в многосторонних форматах, включая ООН.

Определены приоритетные направления дальнейшего развития туркмено-казахстанского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны выразили взаимную заинтересованность в укреплении межправительственных, межпарламентских, межведомственных и межмидовских связей.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.