Бизнес-миссия Ирана в Ашхабаде: поиск новых путей сотрудничества

27 мая в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча замглавы ведомства Ахмета Гурбанова с членами бизнес-делегации Исламской Республики Иран. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено наличие значительных возможностей для углубления взаимодействия в сфере торговли, инвестиций и промышленности.

Стороны подчеркнули необходимость активизировать все механизмы для развития двустороннего сотрудничества в указанных сферах. Важная роль в этой работе отводится Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.