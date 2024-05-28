 «Туркменфильм» снимает новое художественное кино о Махтумкули

«Туркменфильм» снимает новую двухсерийную художественную ленту «Махтумкули».

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», фильм охватывает все этапы жизненного и творческого пути поэта.

На днях съемочная группа вернулась из села Геркез — малой родины Махтумкули, где были отсняты ключевые эпизоды фильма. Съемки проходили также в Ахалском велаяте, в частности в ущелье Гёкдере.

Сценарий фильма основан на пьесе Клычмурада Какабаева «Махтумкули».

По словам режиссера фильма Шыхлы Моллаева, литературная основа была обогащена глубокими размышлениями и мыслями о поэте-классике из произведений Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, а также новыми фактами и легендами из многочисленных книжных новинок, посвященных 300-летнему юбилею Махтумкули.

В новом фильме заняты ведущие актеры из разных театров страны. Роль Махтумкули в детстве исполняет Мухаммед Байрамов. Махтумкули на склоне лет играет заслуженный артист Туркменистана Ягмыр Гурбанназаров, отмечает источник.