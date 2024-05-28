 Туркменистан совершенствует законодательство в области космической деятельности

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций М.Чакыев доложил о модернизации нормативно-правовой базы транспортно-коммуникационного комплекса в соответствии с современными требованиями, пишет TDH.

Как сообщалось на заседании Правительства, для дальнейшего развития космической отрасли страны предусмотрена разработка Концепции государственной политики в сфере космической деятельности. Основными задачами являются совершенствование работ в области космоса с внедрением новых технологий, расширение услуг спутника TürkmenÄlem 52°E, модернизация наземной космической инфраструктуры.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность эффективного использования потенциала спутниковой связи для цифровой системы. Он поручил продолжить совершенствование правовой базы транспортно-коммуникационного сектора в соответствии с реалиями времени и осуществлять работу в этом направлении.