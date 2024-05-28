 Туркменистан и Катар обсудили открытие прямых авиарейсов

Открытие прямых авиарейсов между Туркменистаном и Катаром обсудили на встрече в Ашхабаде представители агентства «Туркменховаеллары» и временный поверенный в делах Государства Катар в Туркменистане Ганем Абдулла Аль-Ремаихи. Об этом сообщает официальный сайт агентства.

Особое внимание на переговорах было уделено возможности установления прямых и транзитных рейсов. Прозвучало предложение организовать рекламные акции авиакомпании Qatar Airways на территории Туркменистана, включая информирование о тарифах и услугах.

Также обсуждалось предоставление льгот катарскими аэропортами для рейса Ашхабад – Доха – Ашхабад туркменского национального авиаперевозчика, в случае его запуска, с целью увеличения транзитного пассажиропотока.

Отмечено, что граждане Туркменистана смогут воспользоваться онлайн-сервисом для упрощенного оформления виз при поездках в Катар.

В целом, встреча подтвердила курс Туркменистана на дальнейшее развитие гражданской авиации и расширение международного авиасообщения.