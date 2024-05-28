 Туркменистан и Австрия готовятся к 12-му заседанию Совместной комиссии

В ходе заседания Правительства вице-премьер Б.Атдаев доложил о подготовке к предстоящему 12-му заседанию Совместной туркмено-австрийской комиссии и деловой встрече, которые состоятся 4-5 июня.

Как сообщает TDH, повестка дня заседания предусматривает обсуждение дальнейшего развития двусторонних отношений в таких областях, как инновационные технологии в промышленности, энергетика, возобновляемые источники энергии, экологические проекты, управление отходами, строительство, транспортная инфраструктура, сфера услуг, здравоохранение, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции.

В ходе деловой встречи в рамках комиссии будут представлены презентации разработок австрийских компаний-производителей оборудования, а также рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в различных сферах и определения новых векторов партнерства.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность дальнейшего совершенствования работы по укреплению экономической мощи страны и активизации торгово-экономических связей с развитыми государствами мира.